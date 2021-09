CormoRock fait son grand retour

Le parquet de la salle polyvalente de Cormoret va s’enflammer. CormoRock fait son retour pour sa 10e édition cette année. La manifestation n’a pas pu se tenir l’an dernier en raison de la crise sanitaire. Mais cette fois-ci, les organisateurs de ce festival de métal et de rock ont pu remettre en place cet évènement qui aura lieu les 22 et 23 octobre à la salle polyvalente du village. Pour cette 10e édition, les responsables ont prévu une programmation 100% suisse qu’il est possible de retrouver ici. Comme d’habitude, la première soirée sera placée sous le signe du métal avec comme tête d’affiche Almost Human. Lors de la deuxième, le rock sera mis en lumière avec comme vedette Tafta.