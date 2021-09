L'histoire des troupes jurassiennes entre au Musée de Saint-Imier

L'espace dédié aux troupes jurassiennes au Musée de Saint-Imier a été inauguré jeudi en présence de représentants des Gouvernements jurassien et bernois. La dimension interjurassienne du projet réside dans le fait que ces troupes ont constitué un trait d'union unique entre les régions du Jura historique, au-delà des changements politiques et institutionnels.

Cette exposition permanente se veut un reflet du passé accessible à un large public. Le visiteur peut découvrir des uniformes militaires de 1350 à 1995, des accessoires des soldats, des armes ou encore la reconstitution d'une tranchée suisse de 1914-1918.

Des écrans complètent le contenu des vitrines. L'exposition n'entend pas forcément présenter le point de vue des figures militaires mais rendre compte de la vie de la troupe permettant de découvrir la vie sociale des soldats.

« C'est une exposition qui est unique en Suisse, une concentration de documents de notre histoire militaire », a expliqué Walter von Känel, promoteur de cette aile du musée d'une superficie de 200 m2. Ce projet a bénéficié du soutien financier des cantons de Berne et du Jura, mais aussi de fondations et de donateurs privés.

« Ces troupes étaient l'endroit privilégié où les Jurassiens du Nord et du Sud pouvaient se frotter l'épiderme », a illustré Walter von Känel. Et de faire allusion au fait que les soldats se mélangeaient et partageaient leurs expériences, et cela indépendamment de la Question jurassienne.





Plusieurs années de recherches

Cette exposition consacrée à l'histoire des troupes jurassiennes est l'aboutissement de plusieurs années de recherches et de recensement des collections amassées par Walter von Känel. L'ancien patron de la marque horlogère Longines estime qu'il existe toujours un public intéressé à visiter une exposition dédiée à la chose militaire.

L'inauguration a eu lieu en présence du conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg et du ministre jurassien Martial Courtet, qui ont salué cette réalisation qui illustre une histoire commune. « Cette exposition témoigne des collaborations qui fonctionnent », a souligné Martial Courtet évoquant une politique culturelle concertée. /ATS