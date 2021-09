Le réseau énergétique du lac de Bienne prend forme

Si ce système en réseau peut alimenter jusqu'à 1500 foyers, cette nouvelle énergie reste tout de même circonscrite aux bâtiments riverains. En effet, plus on s’éloigne du point d’eau, plus il y a de perte d’énergie et de de chaleur durant le parcours effectué. Martin Kamber explique les conditions nécessaires à la mise en place d'un système comme celui-ci :