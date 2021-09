Une Maison de l'autisme à St-Imier

La Pimpinière part à la chasse aux dons auprès des autres fondations, de mécènes, de PME et même de privés. Le canton, lui, ne pourra pas participer aux frais de construction en vertu de l'entrée en vigueur d'un nouveau système de financement. Dans tous les cas, les porteurs du projet ont la ferme volonté d'aller au bout de leur idée, quitte à procéder à des emprunts ou faire appel à des investisseurs privés.





Besoins spécifiques



L’objectif du projet est de répondre à tous les besoins spécifiques de l’autisme, avec zones communes et privées, locaux de soins ou encore piscine thérapeutique. L'accompagnement pourra se faire dès l'enfance et jusqu'en vie des personnes souffrant de TSA, assure le vice-directeur de La Pimpinière Cédric Mafille, qui souligne l'importance d'un encadrement adéquat dans des lieux adaptés. Une telle structure n'existe tout simplement pas dans la région. Elle serait un soulagement pour les personnes concernées et leurs proches :