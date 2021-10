Vingt ans après la débâcle de Swissair : « Une honte pour la Suisse »

C’était il y a vingt ans : le 2 octobre 2001, les avions de Swissair restent cloués au sol, 40'000 passagers sont en rade aux quatre coins du monde et l’image de la Suisse est éclaboussée.

Endettée à hauteur de 15 milliards de francs, la société n'est plus en mesure de payer son kérosène et ses fournisseurs. A 16 heures ce 2 octobre 2001, les haut-parleurs de l'aéroport de Zurich annoncent que plus aucun vol Swissair ne décolle. C'est l'épilogue d'une longue descente aux enfers qui met à terre « la banque volante ».







« Une honte »

« La débâcle de Swissair, c’est la honte de l’économie Suisse ». C’est ainsi que Jean-Claude Donzel, ancien porte-parole de Swissair et de Swiss, évoque le 2 octobre 2001. Employé de Swissair depuis 1967, ce Biennois d’origine a alors compris que la messe était dite :