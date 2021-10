L’histoire chrétienne racontée par des Playmobils

Plus de 600 Playmobils et 300 animaux sont mis en scène à Moutier pour relater l’histoire chrétienne. La paroisse catholique de la cité prévôtoise a réalisé une exposition inédite pour présenter de manière originale et ludique toute une série de scènes bien connues, telles que l’arche de Noé, l’exode, la nativité ou encore la crucifixion de Jésus. L’histoire contemporaine est aussi à l’honneur puisque le public peut notamment découvrir l’église de Moutier en Playmobil, et même l’évêque Felix Gmür.

Ce projet d’envergure fait plus de 20m2. Il a été mis sur pied par le théologien en pastorale Christophe Salgat et sa famille durant environ une année. Il a été créé dans le but d’annoncer la présence d’une crèche de Noël en Playmobil, à Moutier en décembre, dans le cadre de la traditionnelle exposition des crèches.