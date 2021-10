Près d’un million de déficit pour le CLFM

Les temps sont durs pour Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes et cela risque de durer. Le CLFM boucle le dernier exercice sur un déficit de 970'000 francs. Le budget pour l’année prochaine affiche lui une perte d’1,4 million de francs. Des chiffres rouges présentés jeudi soir à Saignelégier lors de l’assemblée générale des actionnaires. Une séance synonyme de première pour le nouveau conseil d’administration élu il y a deux mois. Les comptes et le budget ont été validé par la trentaine d’actionnaires présents dont André Willemin. L’ancien directeur du CLFM s’est pris le bec avec son successeur, Fabio Monti, concernant notamment les charges présentées dans les comptes. Mais Cédric Baume, vice-président du conseil d’administration qui présidait la séance en lieu et place de Sébastien Lovis absent, a su calmer les esprits.





Chute de fréquentation

Un exercice perdant n’est pas chose rare au CLFM : ces quatre dernières années, l’établissement a bouclé ses comptes sur un déficit moyen d’environ 600'000 francs. Mais cette fois, la perte tutoie le million. Pour le directeur du Centre de Loisirs, la coupable est toute trouvée : la crise du coronavirus. Fabio Monti explique que les restrictions sanitaires ont fait chuter la fréquentation du centre. Même si l’hôtellerie sauve sa peau grâce à un été convenable, le restaurant et le wellness font la grimace. Les aides reçues du canton et de la Confédération ont toutefois permis d’éviter un résultat encore plus négatif. Les zones de turbulence traversées par le CLFM ces derniers mois ont aussi affecté les chiffres mais « de manière marginale » selon le directeur du centre.