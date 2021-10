La Braderie de Bienne reprend vie

La ville de Bienne vit au rythme de sa Braderie ce week-end. La fête a commencé vendredi et durera jusqu’à dimanche. L’événement est réparti en deux zones, un espace en accès-libre pour le marché dans les rues du centre-ville avec les différents stands et marchands. Sur la place centrale se trouve la zone festive, accessible uniquement avec le certificat covid. Après une édition 2020 annulée, les espoirs sont grands pour cette année. RJB est allé sur place prendre la température des stands et installations samedi matin. La braderie est un événement important pour le marché, comme en témoigne cette teneuse de stand :