Page de vie : Julie Gygax

Après une première découverte en compagnie de sa thérapeute, Julie Gygax s’est prise de passion pour cette pratique spirituelle. Elle s’est formée via des ateliers et des lectures et continue d’explorer, au quotidien, cette thérapie alternative pour aider autrui à surmonter les obstacles de la vie. Une méthode qui se heurte parfois à certaines réticences mais faut-il y croire pour que cela fonctionne ?