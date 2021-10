Arrivée du vaccin de Johnson & Johnson

Le canton de Berne va recevoir près de 18'000 du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus. Il sera administré à partir de lundi prochain. Le vaccin sera disponible dans les centres de vaccination de l'Hôpital de l'Ile à Berne et de Thoune, indique lundi la direction de la santé dans un communiqué. Environ 300 doses pourront être administrées chaque jour à des personnes de 18 ans et plus. Dès que le vaccin aura été livré en Suisse, le canton ouvrira les inscriptions sur son application de vaccination et en informera la population, précise porte-parole de la direction de la santé Gundekar Giebel. Il est obligatoire de prendre rendez-vous. Actuellement, 10'000 créneaux sont disponibles pour les vaccins Moderna et Pfizer.