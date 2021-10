Le PSA sort Peter Gasser de son chapeau

Pierre Alain Schnegg ne sera pas le seul candidat du Jura bernois dans la course au Conseil-exécutif en mars 2022. Le Parti socialiste autonome (PSA) a annoncé mardi la candidature du député de Bévilard Peter Gasser, une décision prise lors de l'assemblée générale du parti. Le PSA présentera par ailleurs deux listes pour le Grand Conseil et le Conseil du Jura bernois : une pour le PSA Moutier, l’autre qui constituera un nouveau mouvement socialiste pour le Jura bernois.

« Suite au vote de Moutier, l’avenir de la population du Jura bernois est désormais différent de celui de la cité prévôtoise », écrit le PSA dans son communiqué. « Ces destins distincts impliquent des priorités et des visions différentes. Moutier doit préparer son transfert au sein de la République et Canton du Jura. L’autre partie du Jura bernois, dont l’avenir dans le canton de Berne est souhaité par une majorité de la population, doit continuer à se développer au sein de celui-ci et affirmer son identité et ses valeurs sociales et progressistes. »





« Inconcevable »

S'agissant de la candidature de Peter Gasser au gouvernement, le PSA juge inconcevable de laisser la droite seule en lice pour le siège réservé au Jura bernois. Il est selon lui indispensable que les forces progressistes soient représentées dans la campagne.