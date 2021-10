Sonvilier : projet des « Quatre Bornes » définitivement enterré

Le parc éolien des « Quatre Bornes » passe officiellement à la trappe. La commune de Sonvilier a indiqué mardi avoir validé le vote sur le projet qui prévoyait l’installation de dix hélices près du Chasseral, dont sept à Sonvilier. Celui-ci avait été refusé le 27 septembre 2020 pour cinq voix.

Six personnes avaient alors décidé de faire recours à ce résultat. La totalité des requêtes a finalement été rejetée par la préfecture du Jura bernois. « Le processus complet de formation de l’opinion par les électeurs et la transparence du processus décisionnel en démocratie directe ont été préservés […] » a indiqué la Préfète dans un communiqué diffusé mardi par l’association Sauvez l’Echelette. « Le vote s’est déroulé dans des circonstances qui ont permis à la libre volonté des ayants droit au vote de se former de manière fiable ».

La maire de Sonvilier Rosemarie Jeanneret a par ailleurs indiqué qu’aucune de ces personnes n’a fait recours à la décision préfectorale auprès du tribunal administratif. Le vote a donc été définitivement entériné. /comm-ddc