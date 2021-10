Gros chantier en vue à St-Imier

Les travaux continuent dans le quartier des Abattoirs à St-Imier. Après la phase initiale qui a permis l’accueil de la nouvelle station transformatrice, les réseaux souterrains vont être modernisés a indiqué mercredi la Municipalité dans un communiqué. Ces travaux qui démarreront lundi prochain vont concerner la rue de Chasseral et l’est du Plateau-de-la-Gare. Dans un premier temps, le chantier concernera l’accès à la Place des Abattoirs. Ce dernier sera garanti en tout temps précise la Municipalité de St-Imier. L’accès au passage à niveau et par conséquent aux Marnes-de-la-Coudre sera également assuré. A noter que ces travaux constituent la première étape de la rénovation du quartier dans le but de préparer les infrastructures aux importants projets qui devraient démarrer en 2022 dans le quartier. /comm-sbo