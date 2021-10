L’Eglise catholique veut écouter ses fidèles sur sa gouvernance

Le fonctionnement de l’Eglise catholique ne doit pas être l’affaire d’un petit groupe, mais celle de tous les fidèles. Le pape François se veut à l’écoute et lance une démarche inédite à travers le monde : une large consultation sur la gouvernance. Un itinéraire synodal va ainsi s’ouvrir entre le 17 octobre et le 30 novembre prochains. Le souverain pontife souhaite une participation aussi large que possible.

En collaboration avec l’institut gfs.bern, le diocèse de Bâle – associé à ceux de Coire et de St-Gall – a préparé une enquête permettant de répondre aux questions posées par Rome. Une synthèse sera ensuite faite de manière professionnelle. Dans la région, le Jura pastoral invite les catholiques à créer des groupes de discussion de cinq à dix personnes. Ceux-ci pourront échanger et transmettre le fruit de leurs réflexions à l’institut gfs.bern. « Chacun peut participer. La consultation est certes mondiale, mais elle a une réalité locale, régionale, suisse et européenne », explique le Vicaire épiscopal, l’abbé Jean-Jacques Theurillat. « Changer la vie de l’Eglise doit passer par un changement de gouvernance », ajoute-t-il. Entretien :