Rudolphe restera au chaud

Rudolphe restera une fois encore au chaud cet hiver. Le célèbre renne, mascotte de Nez Rouge, ne raccompagnera pas les fêtards à la maison entre décembre et janvier. Comme l’an dernier, l’opération est annulée dans le Jura bernois et à Bienne, la faute à la pandémie. L'obligation de posséder un certificat Covid pour les bénévoles représente une entrave, tout comme les conséquentes mesures de désinfection selon la responsable bénévoles de la section Jura bernois Nathalie Waelti. Cet hiver et pour l’instant, seules neuf sections en Suisse ont décidé de maintenir l’action moyennant des règles sanitaires bien spécifiques. /oza