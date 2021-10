Le seeland.biel/bienne veut mieux intégrer les aînés

Les comunes du Seeland veulent mieux intégrer les ainés dans leur planification régionale. Le rapport « Planification régionale de la politique du 3e âge Bienne-Seeland 2021-2030 » présente les principaux défis à venir sur cette question. Il s'agit principalement de prévoir des constructions adaptées aux personnes âgées et d'aménager les infrastructures pour les rendre accessible le plus longtemps possible.



L'objectif final de toutes ces mesures est de permettre aux personnes aînées de rester autonomes le plu longtemps possible. Les premiers projets en réaction aux recommandations devraient arriver en 2022. Le dernier rapport sur cette question datait de 2010. À l'époque, il avait mis l'accent sur le manque de prestations stationnaires et ambulatoires dans la région. /comm-vcu