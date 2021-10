La FRI est reconduite pour deux ans

La Fondation rurale interjurassienne est repartie pour deux ans. Les cantons du Jura et de Berne ont décidé de renouveler leur convention de prestations avec la FRI pour les années 2022 et 2023 selon un communiqué paru vendredi. Le montant annuel alloué s’élève à 4,09 millions de francs pour le Jura et 1,66 million de francs, y compris les subventions fédérales pour la formation professionnelle, pour Berne.

Cette convention de prestations définit les tâches que les deux cantons confient à l’institution créée en 2004. La FRI est active dans la formation agricole et celle des gestionnaires en intendance dans le Jura et le Jura bernois. Elle s’occupe des conseils individuels et de la vulgarisation dans l’agriculture ainsi que de la promotion des produits du terroir.

La fondation accueille en moyenne 260 élèves sur les sites de Courtemelon et de Loveresse. Elle propose plus de 70 cours de formation continue. /comm-lge