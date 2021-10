Paroisses en fusion

Fusionner pour plus de simplicité et pour une meilleure collaboration. Ce projet des paroisses de Corgémont-Cortébert et de Sonceboz-Sombeval est en discussion depuis le printemps 2019 déjà. Il est maintenant à bout touchant avec une première votation le mois prochain.

A cet effet, un groupe de travail interparoissial a été créé l’année dernière avec pour mandat d’établir notamment la réglementation après la fusion.

Pour le pasteur de Corgémont-Cortébert, la question de cette union est venue sur la table un peu par la force des choses mais il y voit quand même un grand avantage. David Kneubühler :