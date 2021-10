Fustier, ou l’art de façonner les rondins

Bûcherons forestier, ambulancier, et puis enfin… fustier, c’est-à-dire spécialiste des constructions en rondins de bois. Malgré ses 15 ans dans les services de secours, Nicolas Aufranc n’a jamais vraiment quitté le bois, son premier amour. A terme, il souhaiterait d’ailleurs faire de cette activité, surtout répandue dans les pays du nord, son métier à temps plein. Tronçonner, tailler et agencer des rondins : un art qui s’acquiert sur le tas et qui n’est au bénéfice d’aucune formation spécifique en Suisse. Le travail de la fuste reste ainsi relativement méconnu :