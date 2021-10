BienneGuide.ch et Bienne2Go.ch s’associent

Mettre encore un peu plus en lumière le tourisme dans le Seeland. C’est l’objectif d’une coopération qui a vu le jour entre BienneGuide.ch et Tourisme Bienne Seeland. La communauté Bienne Guide a été créée et est toujours maintenue par Artworth, une agence numérique basée dans le Seeland. Il s’agit principalement d’une page Instagram de plus de 11'000 abonnés qui met en avant les attractions touristiques de la région. Tourisme Bienne Seeland s’est donc approché de ses fondateurs pour compléter son offre crée il y a quelques mois avec le site Bienne2Go.ch. L’idée est de l’améliorer sur les réseaux sociaux et d’éviter d’avoir plusieurs canaux différents qui transmettent les mêmes informations. L’union fait donc la force comme le précise le directeur de Tourisme Bienne Seeland, Oliver Von Allmen :