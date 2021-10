Dans les dossiers : les cours d’eau en péril

Les eaux ne sont pas suffisamment protégées en Suisse. C’est le constat de la Fédération suisse de pêche (FSP). Elle a poussé un coup de gueule le mois dernier constant que « le compromis historique sur la protection des eaux est de plus en plus bafoué ». La faute, selon elle, aux attaques répétées du lobby agricole sur ce fameux compromis adopté en contre-projet à une initiative fédérale déposée en 2006 par la FSP. A l’époque, Confédération s’était engagée à revitaliser un quart des cours d’eau et à définir de nouvelles zones de protection. La Fédération envisage, désormais, de lancer une nouvelle initiative, de mise en œuvre cette fois. Pour parler de ce dossier, nous avons reçu André Schaad, président de la Fédération des pêcheurs du Jura bernois. Il commence par faire un état des lieux des cours d’eau en Suisse :