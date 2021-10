Fin des quarantaines de classes entières dans les écoles bernoises

L'abrogation est possible grâce à une intensification des tests en cas de flambée dans les écoles, a indiqué jeudi la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Ceux-ci permettent d’identifier précocement les cas positifs parmi les élèves ou le corps enseignant et de mettre en isolement ces personnes uniquement.

Dès trois cas positifs détectés dans une classe sur une période de cinq jours consécutifs, le Service du médecin cantonal ordonne une première série de tests, suivie de deux autres. Comme c’est le cas actuellement, les séries de tests sont organisées par le canton et ont lieu dans l’établissement scolaire.

Les personnes complètement vaccinées ou guéries, pour autant qu’elles ne présentent pas de symptômes, sont exemptées. Le canton ne fera plus de recommandations de tests. En cas de flambée dans une école, à partir de trois cas testés positifs, le port du masque reste obligatoire durant sept jours à partir de la 7e année Harmos. /ATS-tbu