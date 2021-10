Participation en ligne très suivie pour le plan directeur

Les adaptations, adoptées par le Conseil-exécutif, portent sur la mobilité, l’extraction de matériaux et les décharges ainsi que la protection de la nature et du paysage, a indiqué le gouvernement jeudi. Le plan directeur est l’instrument grâce auquel ce dernier pilote le développement territorial du canton.

C'est la première fois que la procédure de participation publique et de consultation était réalisée en ligne. L'application « permettait de déposer son avis de façon simple et confortable ». Elle a séduit 129 participants, dont un peu plus des trois quarts l'ont même gratifiée de commentaires positifs.

La nouvelle pratique a facilité le travail de l’administration pour évaluer les 480 observations et suggestions reçues, précise le communiqué. Les avis étaient mieux structurés et la collaboration entre les services spécialisés des diverses directions a pu se dérouler sans problème.

Le canton de Berne étudie désormais le recours à la participation et à la consultation en ligne pour d’autres procédures de consultation./ATS-tbu