Sauge: l'exécutif se représente au complet

A Sauge, le conseil municipal au complet se représente. Le maire sortant et les quatre membres de l’exécutif actuels ont annoncé jeudi matin en bloc qu’ils solliciteraient un autre mandat lors de l’assemblée municipale du 25 novembre prochain.

Selon le communiqué, les cinq sortants ont pris la décision de continuer à travailler ensemble car l'ambiance au sein de l’équipe en place est excellente et le travail pour la population est motivant. Ce sont donc Pierre-Alain Grosjean (maire sortant) ainsi que Patrick Sandmeier, Patrick Villard, Marion Brandenberger et Pascal Dubey (conseillère et conseillers sortants) qui seront dans la course aux prochaines élections municipales. /comm-lyg