Bar contact à Crémines : les maires montent au créneau

La fronde se poursuit à Crémines. Après une pétition citoyenne, les maires du Grand Val montent au créneau pour faire obstacle au projet de bar contact et de chambres de prostitution dans le village. Ils annoncent ce vendredi avoir déposé une opposition à la demande de permis de construire. Pour eux, une telle ouverture serait « néfaste » pour Crémines et sa couronne. « Ce genre d’établissement n’a rien à faire dans nos villages », tonne le Conseil intercommunal du Grand Val, organe qui regroupe les maires de neuf communes (Roches, Perrefitte, Eschert, Belprahon, Grandval, Crémines, Corcelles, Seehof et La Scheulte). Ils amènent « uniquement des problèmes », provoquent « une grande insécurité » et « ternissent notre belle région », écrivent les élus, qui rappellent qu’un cabaret et un établissement de prostitution existent déjà à Crémines et Grandval. Les maires ajoutent que leurs communes accueillent « de nombreuses familles » et ne veulent pas que les enfants ressentent de l’insécurité sur le chemin de l’école. Les oppositions au projet de bar contact peuvent être déposées à la préfecture du Jura bernois jusqu’au 22 octobre. /comm-clo