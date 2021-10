Des traces de dinosaures à mettre en valeur

Notre région était déjà colonisée à l’ère des dinosaures. De nombreux vestiges, ossements ou traces, ont été observés et mis au jour ces dernières décennies. Plus récemment, en 2017, c’est sur le versant sud de la Montagne de Moutier que des empreintes de grands sauropodes ont été identifiées, dans une carrière propriété de la bourgeoisie. Cette dernière ignorait la découverte jusqu’à sa demande de prolongation d’exploitation du site. Elle devra la mettre en valeur, d'où le projet d'aménagement d'un sentier et d'une passerelle d'observation. Les explications du responsable du projet à la bourgeoisie de Moutier, Didier Kropf :