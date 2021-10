Fabien Vorpe rempile à Tavannes

La mairie de Tavannes reste en mains du Parti libéral-radical. Elu pour la première fois en 2017, le sortant Fabien Vorpe a été réélu tacitement vendredi. Aucun autre candidat ne s'est annoncé jusqu'à 17h, délai pour le dépôt des listes. Du côté du Conseil municipal, six postes sont à repourvoir après la décision de juin dernier de réduire le nombre de sièges à l'exécutif - de huit à six. Quatre listes ont été déposées - l'UDC, le PLR, Plateforme.Socialiste et Tavannes Avenir - pour un total de quatorze candidats. Les élections se tiendront le 28 novembre. /oza