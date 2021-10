L'écume blanche sur le lac de Bienne n’est pas dangereuse

Depuis plusieurs semaines, une écume blanche est observée dans la partie nord du lac de Bienne. Les échantillons d'eau analysés ont révélé la présence de particules d'insectes et de plantes dont la décomposition est assurée par des bactéries et des champignons.

Ce processus libère des protéines que le vent, les vagues mais aussi les hélices des bateaux font mousser, a expliqué vendredi la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. Ce phénomène est visible aussi bien sur la rive qu'en surface et il est sans danger pour la population, les animaux et les organismes aquatiques. /comm-ats-ami