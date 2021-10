Encourager les jeunes en crise à demander de l’aide

« Evacuer la pression – rester correct ». C’est le slogan de la nouvelle campagne de la Main Tendue Nord-Ouest, de l’antenne bernoise et de psy.ch. Celle-ci démarrera lundi et se poursuivra jusqu’à fin novembre. Elle a pour objectif d’encourage les jeunes en crise à demander de l’aide. Lorsque les émotions négatives s’accumulent, expliquent les trois organismes dans un communiqué, cela peut engendrer des difficultés au quotidien et des crises psychiques peuvent survenir. D’où l’importance d’écouter ses émotions et de trouver une manière de les canaliser et de les libérer.