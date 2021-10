Bilan positif pour la collecte du plastique à Bienne

Les autorités de Bienne et de Nidau estiment qu'il faut réutiliser le plastique plutôt que le détruire. Les plastiques ménagers sont en général des emballages alimentaires qui remplissent des exigences élevées en matière d'hygiène et se prêtent donc au recyclage. Une fois ramassés, les sacs de collecte sont compressés sous forme de balles et emmenés vers l'usine où les différentes matières plastiques sont séparées. Une fois triés, les plastiques sont apportés à des entreprises spécialisées dans leur recyclage. Ces matières sont alors broyées, lavées, séparées et séchées. Les paillettes de plastique sont chauffées, fondues et transformées en granulés. Ce matériel peut servir par exemple à la fabrication de bouteilles ou de tuyaux pour la protection de câbles. A Bienne et Nidau, le projet pilote est amené à se développer encore :