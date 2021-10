Berne passe le cap des 700'000 vaccinés

La barre des 700'000 personnes vaccinées a été franchie lundi à midi dans le canton de Berne. Plus de 634'000 personnes ont reçu deux injections contre le Covid-19, et environ 67'000 se sont vu administrer au moins une dose de vaccin. Près de 65% de la population vaccinable de plus de 12 ans est donc entièrement vaccinée et 72% a reçu au moins une injection, indique la Direction de la santé publique dans un communiqué diffusé lundi.



Les demandes pour l'établissement d'un certificat covid ont dépassé les 805'000 unités. Toutes les personnes entièrement vaccinées ont déjà reçu leur certificat, précisent les autorités. Ces dernières estiment à environ 100'000 le nombre de personnes pouvant encore être vaccinées. /comm-oza