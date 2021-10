Les tandems linguistiques séduisent les étudiants

Se rencontrer et parler pour améliorer ses compétences dans une autre langue : le concept de tandem linguistique séduit dans plusieurs hautes écoles suisses. Six ont rejoint il y a une année la plateforme edu.e-tandem.ch mise en place par le Forum du bilinguisme à Bienne et plusieurs autres partenaires. La HEP BEJUNE par exemple, mais aussi les universités de Berne et de Neuchâtel. Le concept est simple : étudiants et collaborateurs profitent de ce système pour trouver dans la communauté des interlocuteurs afin de pratiquer une langue. L'allemand et le suisse-allemand ont été très demandés, suivis du français, de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien, selon un premier bilan tiré mardi par le Forum du bilinguisme. Avec 790 tandems formés en une année, la directrice du forum Virginie Borel n'a pas caché sa satisfaction :