Un anniversaire particulier pour le foyer de jour des Lovières

L’arrivée de la pandémie en mars 2020 a stoppé net les activités du foyer de jour, qui a dû fermer ses portes. A présent, les responsables tentent de retrouver le taux d’occupation d’avant le covid, en se voulant très rassurants sur la situation sanitaire au sein de l’établissement. C’est donc un peu difficile de voir plus loin et de parler d’objectifs et projets pour les dix prochaines années, comme l’explique le responsable du secteur socio-culturel, Jean-Marc Ummel :