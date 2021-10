Suivre sa consommation d’énergie grâce à Consobat

L’utilisation de cet outil informatique est relativement simple : il suffit de se faire un compte sur Consobat.ch et de relever, à la fréquence souhaitée, les compteurs du bâtiment et les entrer dans le site. Les différents graphes d’informations sont ensuite générés automatiquement. L’interprétation de ces données n’est pas si compliquée que ça, selon Jean-Luc Juvet. Des pastilles d'informations sont disponibles directement sur le site et le conseiller en énergie du Jura bernois répond également gratuitement aux demandes des propriétaires et gérances par téléphone.