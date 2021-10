Crédit approuvé pour l’assainissement de la route entre Bienne et Brügg

Un crédit de 791'000 francs pour la route entre Bienne et Brügg. Le Conseil-exécutif du canton de Berne à accepté une subvention pour l’assainissement de la route cantonale. Des travaux seront également réalisés pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes et pour aménager les arrêts de bus afin de les rendre accessibles sans obstacles. Le canton rappel dans un communiqué paru ce jeudi que ces travaux sont indispensables pour respecter les principes ancrés dans les mesures d’accompagnement en matière de circulation prévues pour le contournement de Bienne./comm-tbu