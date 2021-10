La police renforce la prévention dans les écoles

Pornographie, sexting, images violentes ou encore cyberharcèlement : la facilité d'accès à internet et aux différents outils numériques a créé de nouveaux problèmes. A titre d'exemple, l'étude James 2020 sur la jeunesse et les médias a révélé qu'un quart des jeunes a déjà fait des expériences de cyberharcèlement. Ces derniers indiquent avoir déjà été offensés sur internet ou qu’une autre personne leur a réglé leur compte. Le cyberharcèlement concerne déjà le groupe des 12-13 ans. Les jeunes sont encore plus souvent victimes de harcèlement sexuel. Presque la moitié d'entre eux (44 %) a déjà été contactée sur internet par une personne ayant des intentions sexuelles indésirables, selon l'étude. D'où l'importance d'une prévention largement répandue, explique la police. Et pour toucher de manière efficace les enfants, rien de tel que des situations concrètes. C'est ce que les concepteurs des cours ont cherché à créer en mettant en scène Laura, une jeune fille fictive mais dont les événements de vie sont basés sur des faits réels :