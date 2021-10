Pas de suspense à La Ferrière. Trois postes étaient à repourvoir au Conseil communal. Une seule liste a été déposée ce vendredi midi au terme du délai pour le dépôt. Elle contient les noms des trois sortants qui repartent pour un tour et sont élus tacitement. Il s’agit de Laure Franck Ullmann, Jocelyne Perucchini et Valery Graber. Les autres membres de l'exécutif, à savoir Edmond Manzoni, David Oppliger, Jean-Marc Ambühl et le maire Bernard Tschäppät, ont encore deux ans de mandat. /oza