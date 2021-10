« Je m’entraîne à l’ancienne avec » le TC Porrentruy

Cela fait un siècle que l’on tape la petite balle jaune dans le Jura. L’aventure a commencé en 1920 lorsque quelques amateurs de tennis de Porrentruy se sont réunis pour fonder le tout premier club de tennis du giron jurassien. Un centenaire fêté cette année (avec un an de retard en raison de la crise sanitaire) par le TC Porrentruy. Dans l'arc Jurassien les premiers clubs sont nés entre 1905 et les années 20'. L’occasion pour « Je m'entraîne avec » de ressortir les vieilles raquettes pour mesurer l’évolution de la discipline. Jérémie Pignard a donc mis sa vieille casquette des années 60 et un polo pour échanger quelques balles avec Philippe Berthoud et Lorenzo Annicchiarico, deux vétérans du TC Porrentruy qui connaissent bien l'histoire du club. Et il a commencé avec une élégante raquette d'après-guerre : poignée avec prise en cuir et cadre en bois. C'est parti pour quelques échanges.