Nouvelle directrice au Photoforum Pasquart

Le comité du Photoforum Pasquart nomme Jana Johanna Haeckel à la direction du Photoforum Pasquart. Elle entrera en fonction le 1er décembre et succède à Danaé Panchaud. Jana Johanna Haeckel travaille internationalement en tant que commissaire d'exposition, auteure et enseignante. Elle est spécialisée dans les domaines de la photographie et des nouveaux médias./comm-tbu