Ludesco marque son retour après une longue absence

Les joueurs en tout genre se sont donné rendez-vous à La Chaux-de-Fonds ce week-end. 1500 personne ont participé à la « donzième » édition de Ludesco. Un mixte des 11e et 12e moutures qui n’ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Cet automne, la version du plus grand festival de Suisse entièrement dédié aux jeux a été réduite. C’est tout de même 1200 jeux et plus de 27 heures de manifestation non-stop (contre 55 heures en temps normal) qui ont été proposés aux festivaliers à la Maison du Peuple et au Club 44.