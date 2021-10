On ressort la faux à St-Imier

Et si nous retournions aux sources et recommencions à faucher notre jardin au lieu de le tondre ? C’est l’idée de deux Francs-Montagnards, Robert Cattin et Yanick Galli, qui proposent une initiation à la fauche à la faux. Le froid n’a pas eu raison de la quinzaine de curieux présente samedi à St-Imier pour découvrir les rudiments de cette technique ancestrale.

Plus économique qu’une débrousailleuse, la faux est surtout plus douce pour l’environnement. Selon le responsable des projets liés à la biodiversité pour le Parc Chasseral, Romain Fürst, cette pratique permet une meilleure répartition des graines et favorise la prolifération des petits insectes. /ddc