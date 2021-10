Un coup de pouce pour les papas et les mamans

L’allaitement, le sommeil ou encore l’hygiène : autant de sujets qu’aborde l’association Au Cœur de la Parentalité, lancée cette année à Sorvilier. A travers du coaching et des ateliers, elle propose un accompagnement pour les futurs et jeunes parents du Jura bernois et du Jura.

Ses fondateurs, Davina et Joël Bouchat, eux-mêmes parents de trois enfants, sont particulièrement sensibles à la thématique de la parentalité. Davina Bouchat, infirmière de formation, s’est elle-même sentie seule à certains moments de sa maternité. « J’aurais aimé pouvoir écrire un message lorsque je ne savais plus quoi faire et que j’avais besoin de quelqu’un pour y voir clair », raconte-t-elle. C’est une des raisons qui a poussé le couple à créer son association.