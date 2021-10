Des ballons pour les 150 ans de l’école de Sonceboz

150 ans, ça se fête. Mais quand la pandémie de Coronavirus passe par là, cela rend les choses plus compliquées. C’est pourquoi l’école de Sonceboz a renoncé à organiser une manifestation publique avec les parents d’élèves et la population. Mais en lieu et place, un lâcher de ballons aux couleurs de la commune s’est déroulé lundi matin. Les élèves se sont vu offrir la collation. L’occasion aussi d’inaugurer un chemin de marelles qui entoure les bâtiments scolaires et qui a été réalisé par les enfants. RJB a assisté à l’évènement. Reportage :