Fermeture de la route entre Le Fuet et Tramelan

La route entre Le Fuet et Tramelan sera prochainement fermée à la circulation. Cela concerne le tronçon entre Pont-de-la-Mort et Moulin Brûlé de la route de la Trame a indiqué lundi dans un communiqué la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne. Des coupes de bois seront effectuées dans le secteur. La route sera donc fermée entre le lundi 1er novembre à 7 heures et le vendredi 5 novembre à 16 heures. Une déviation sera mise en place par le village de Tavannes. /comm-sbo