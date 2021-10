Le Sleep-in de Bienne a 40 ans

Cela fait maintenant 40 ans que le Sleep-in de Bienne accueille chaque nuit des dizaines de sans-abris. La structure située non loin de la gare ouvre ses portes tous les soirs pour une somme symbolique. Elle se veut un refuge, une oasis pour celles et ceux qui n’ont pas de toit et qui traversent des moments difficiles. Un lit pour passer la nuit, un peu de chaleur, de l’eau pour se laver. Un morceau de pain, un café. Quelques mots échangés parfois. C’est pour couvrir ces besoins fondamentaux que le Sleep-in de Bienne a vu le jour en 1981, sous l'impulsion du Centre autonome de jeunesse. Vera Fabbri et Valerie Ackle y travaillent depuis de nombreuses années :