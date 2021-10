Une piste cyclable entre Cormoret et Villeret

Une piste cyclable va bel et bien voir le jour entre Cormoret et Villeret. Le projet avait été mis de côté par les instances cantonales. Les autorités l’ont ressorti du tiroir. Le chef de l’office des ponts et chaussées pour le Jura bernois, Cédric Berberat, explique ce qui va être aménagé, si tout va bien dès 2023, sur ce tronçon d'environ 2,6 kilomètres :