Jugé pour des vols de motos et de scooters

Un jeune homme de 20 ans comparaissait mardi matin devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à Moutier. On lui reproche des dommages à la propriété, des infractions à la loi sur la circulation routière, et surtout une série de vols. Des deux-roues principalement. C’est ce qui ressort de l’acte d’accusation produit par le Ministère public mardi. Le prévenu avait visiblement un très fort attrait pour les véhicules de ce type. Il en a volé plusieurs entre 2019 et 2020, seul ou avec des complices. C’était parfois seulement pour se déplacer. Dans d’autres cas, les véhicules ont été cachés et séparés de certaines pièces. Un magasin spécialisé a été également visité en 2019 à Moutier, moyennant le défonçage d'une vitrine, mais le cambriolage avait échoué. Le prévenu a eu davantage de succès dans un autre garage de la région la même année.







L'adrénaline



Mardi matin devant la juge unique Maryvonne Pic-Jeandupeux, le jeune homme n’a pas su expliquer les raisons de son comportement. Le fun, l’adrénaline peut-être, mais en tout cas pas l’appât du gain, c’est ce qu’il a répété, avouant avoir été un peu perdu à l’époque. A la question de savoir pourquoi il avait volé puis caché trois, quatre, voire cinq motos ou scooters, il a simplement répondu : « Je ne sais pas, maintenant c’est fait, je ne peux pas revenir en arrière. » Le tribunal décidera de son sort mercredi après-midi. /oza