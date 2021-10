Un bâtiment neuf pour le home Hébron

Moderne, lumineuse et proche de la nature, la bâtisse se compose de trois unités différentes. Chacune est construite comme un grand appartement de dix chambres avec un salon et une salle à manger. L’établissement à Mont-Soleil n’était plus aux normes cantonales et était de plus en plus vétuste. Mais tout n’était pas à jeter pour construire le nouveau à Courtelary. La direction voulait notamment garder un esprit de partage très familiale, selon la directrice du home Hébron, Anne-Catherine Cialente :