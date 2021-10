Atelier informatique pour les aînés à St-Imier

Devenir un as de l’informatique peu importe son âge c’est possible. Le Service de l’action sociale de St-Imier a mis sur pied un atelier destiné aux aînés, désireux de parfaire et d’exercer leurs connaissances informatiques. Ce cyberthé est proposé en partenariat avec le ceff INDUSTRIE. Alexandre Bédat, chef du Service de l’Action sociale, revient sur l’idée de cet atelier.