Bons CIDE épuisés

Il ne reste plus de bons CIDE parmi les six communes du Haut-Vallon. Proposé avec un rabais de 20% financé par les administrations communales de Renan, Sonvilier, St-Imier, Villeret, Cormoret et Courtelary, le million de francs de cette monnaie locale a trouvé preneurs en cinq mois. « Un succès total », se réjouissent les autorités, qui souhaitaient relancer l’économie locale.

Elles invitent toutefois les habitants à faire un dernier effort pour que les commerces bénéficient de l’entier du million écoulé. 300'000 francs sont encore circulation. Elles rappellent que le délai pour dépenser les bons CIDE est fixé au 31 décembre 2021. /comm-ddc